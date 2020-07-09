"الصحة" توجه نصائح جديدة لتجنب الإصابة بكورونا وتدعو كبار السن لالتزام المنازل

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه ينبغي على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة البقاء في المنزل منعا لانتقال عدوي كوفيد 19 إليهم.

ونصحت في بيان، المواطنين أيضا بضرورة الحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وأشارت إلى التقليل من الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضرورة يتم اختصار وقت الزيارة.

وشددت على ضرورة عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل وتجنب المصافحة مع الآخرين والحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه، مؤكدة ضرورة تغير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون عند العودة للمنزل.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ