في يوم ميلاده.. محطات فنية مهمة في حياة توم هانكس

هو واحد من أهم صناع السينما على مدار تاريخها، حصل على جائزتي أوسكار، وقدّم طوال مشواره الفني العديد من الأعمال المميزة، التي تركت بصمة داخل الجمهور، هو توم هانكس، الذي يحتفل اليوم بعيد مولده الـ64.

قدّم هانكس الذي ولد في كاليفورنيا، 9 يوليو 1956، خلال مشواره الفني مجموعة أدوار دخلت قلوب جماهيره، تخطى عددها حتى الآن 84 عملا، نرصد بعضا منها في السطور التالية:

البداية

كان أول ظهور له من خلال فيلم He Knows You're Alone، عام 1980، عندما كان عمره 24 عاما، بحسب موقع IMDB. ليشارك بعدها النجم المحبوب، في عدد من الأفلام التلفزيونية، والمسلسلات، حتى ظهر لأول مرة على أفيش فيلم سينما، كبطل لفيلم Splash عام 1984، إخراج رون هوارد.

انطلق بعدها الممثل صاحب الشعبية الكبيرة، لبطولة مجموعة أفلام، بينها، Bachelor Party ،The Man with One Red Shoe، فضلا عن بطولة أفلام Volunteersو The Money Pit وNothing in Common، وأيضا Every Time We Say GoodbyeوDragnet.

العام 1989 كان فارقا في حياة "هانكس"، بعدما رشحته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لأول جائزة أوسكار في تاريخه عن دوره الرئيسي في فيلم Big، لينهي "هانكس" بعدها فترة الثمانينيات، بأفلام، Punchline، The 'Burbs Turner & Hooch.

فترة التسعينيات

قدم "هانكس" فيها مجموعة من أهم أفلامه، وحصد خلالها عدد كبير من الجوائز، وكان العام 1994 مميزا للنجم المحبوب، بعدما حصد أول جائزة أوسكار في تاريخه عن دوره في فيلم Philadelphia، ليثبت أنّه واحد من أفضل الممثلين.

وفي العام 1995، نال "هانكس" جائزة أوسكار أخرى مستحقة، عن دوره في فيلمه "الأيقوني"، فوريست جامب، الذي أخرجه Robert Zemeckis.

بعدها قدم "هانكس" في فترة التسعينيات مجموعة من الأفلام المميزة، والمهمة في مسيرته، بينها، مشاركته بصوته في فيلم الأنيميشن Toy Story. وأيضا بطولته لأفلام، Saving Private Ryan، You've Got Mail، The Green Mile.

هانكس بعد التسعينيات

عام 2000 قام ببطولة فيلمه المميز Cast Away، وقدم أداء شديد الإبهار، ليقدم بعدها أفلام شديدة التميز، منها Catch Me If You Can عام 2002، وThe Terminal عام 2004.

وأيضا قام ببطولة The Da Vinci Code عام 2006، وAngels & Demons عام 2008. وCaptain Phillips عام 2013، وBridge of Spies عام 2015، وSully عام 2016، و The Post عام 2017.

آخر أفلام توم هانكس

آخر فيلم شارك فيه توم هانكس، كان A Beautiful Day in the Neighborhood، عام 2019، وهو الذي ترشح عن دوره لجائزة أوسكار، فئة أفضل ممثل دور ثان، والفيلم من إخراج Marielle Heller. ومن المقرر أن يعرض لهانكس غدا فيلم Greyhound عبر منصة Apple TV.