إطلاق تطبيق "اعرف لجنتك" بتجارة بنها

أطقلت كلية التجارة بجامعة بنها تطبيقا جديدا "اعرف لجنتك"، بالتعاون مع البوابة الإلكترونية ووحدة نظم المعلومات بالجامعة للتخفيف عن الطلاب ومعرفة كل طالب مكان لجنته من خلال الرقم القومي.

وقال الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة، إن التطبيق الجديد يطبق لأول مرة في الجامعة، ويأتي في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أوقات الامتحانات خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار العبادي، إلى أن الامتحانات سوف تبدأ في الكلية يوم السبت 11 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس المقبل.

من جانبه، قال مصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

ويمكن للطالب معرفة مكان لجنة الامتحان من خلال الدخول على الرابط التالى:

http://bu.edu.eg/exams_comittess_places/?fbclid=IwAR1Hm7HtDKlNazTXb0tWLf_RY_j8NRO-VeBZ4lCcE13m958pCVL8p1b2xFU