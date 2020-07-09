فيديو.. سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطارٍ غزيرة، صاحبها اعتدال في درجات الحرارة صباحًا، وهبوب رياح خفيفة، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحًا.

وأعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية أن العمل بالمواني لم يتأثر بالطقس المتقلب والرياح العالية, وأن إجمالي حركة سفن الحاويات والبضائع العامة 23 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها، وسجل ميناء شرق بورسعيد، اليوم، دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن أخرى، وترسو على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات جدد اليوم.