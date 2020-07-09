الذهب يتماسك فوق مستوى 1800 دولار مع استمرار تأثير كورونا

استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية يوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %إلى 1823.20 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة، إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار "لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد".