كشف ملابسات تغيب صاحب شركة توريدات والعثور على جثته وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بالجيزة) بتغيب صديقه (صاحب شركة للتجارة والتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) ، وبحوزته سيارة ملكه ، وأضاف بقيام صديقه المتغيب بتسليمه عدد 5 إيصالات أمانة بقيمة (5200000 جنيه) مستحقة على أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) قيمة معاملات تجارية فيما بينهما ، والتوجه لمقابلة الأخير بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم لإستلام المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له ، وإقرار المتغيب له بالتواصل معه تليفونياً عقب إستلام المبلغ المالى للحضور لتسليم إيصالات الأمانة المشار إليها ، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته.

§ وأثناء السير فى إجراءات التحريات تبلغ لوحدة مباحث القسم من الأهالى بالعثور على جثة لأحد الأشخاص " تتطابق أوصافها مع أوصاف المتغيب " داخل سيارة بجوار سور مستشفى التأمين الصحى الكائنة شارع الطيران بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة المتغيب مسجاة على المقعد الخلفى للسيارة ملكه المشار إليها وبها إصابات عبارة عن " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ، وآثار سائل الحبر بإصبع إبهام يده اليمنى ، وعُثر بداخل السيارة على متعلقاته الشخصية وتبين إختفاء هاتفه المحمول.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (صاحب شركة مقاولات - مقيم بدائرة القسم ، عامليّن - عاطل "له معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين عدا الأخير "العاطل" ، وبمواجهتهم إعترف الأول بسابقة إرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقةوإدعائه بقدرته على إكتشاف تواجد الآثار داخل الأراضى والعقارات السكنية، وقيامه بإيهام المجنى عليه بحيازة أحد معارفه لقطعة أرض كائنة بمحافظة أسيوط ورغبتهما فى التنقيب عن الآثار بها ، وفى سبيل ذلك تحصل من المجنى عليه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه مقابل إتمام عملية التنقيب وقيامه بالتوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة بمبلغ (5200000 مليون جنيه) نظير ذلك ، وأقر بأنه نظراً لمطالبة المجنى عليه بالمبلغ المالى المشار إليه فخطط لخطفه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لمساومته على المبلغ المالى المستحق عليه ، فإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وقام المتهم الهارب بالإستعانة بآخران" غير معلومان لديه " ، وتمكنوا من إستدراج المجنى عليه بدعوى تسليمه المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له ، وإستلام إيصالات الأمانة المشار إليها ، وعقب وصوله قاموا بإصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة " مستأجرة " لشقة كائنة بدائرة القسم "مستأجرة بمعرفة المتهم الهارب" ، وتعديا عليه بالضرب بالأيدى وإجباره على التوقيع على (20) إيصال أمانة بقيمة 10 مليون جنيه والاستيلاء على هاتفه المحمول ، إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديد فقاموا باصطحابه داخل السيارة ملكه والتخلى عنه بمحل العثور ، وأضاف بأن الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدا بما جاء بأقوال الأول ، وتم بإرشادهم ضبط (20 ) إيصال أمانة بقيمة (10) مليون جنيه مذيلين ببصمة وتوقيع المجنى عليه ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.