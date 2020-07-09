750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة عيد الأضحى

وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف منحة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت سامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة، وأكدت حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

وفي سياق آخر اطلقت كلية التجارة بجامعة بنها تطبيقا جديدا "اعرف لجنتك" بالتعاون مع البوابة الالكترونية ووحدة نظم المعلومات بالجامعة للتخفيف عن الطلاب ومعرفة كل طالب مكان لجنته من خلال الرقم القومي.

وقال الدكتور مصطفى راشد العبادي، عميد كلية التجارة، إن التطبيق الجديد يطبق لأول مرة في الجامعة ويأتي في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أوقات الامتحانات خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.