انطلاق بوابة الخدمات المحلية لتقديم 42 خدمة إلكترونية.. تعرف عليها

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أطلقتا بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية "بث تجريبى".

وتهدف البوابة للتيسير على المواطنين والحصول على الخدمات إلكترونيا ومتابعة جميع الطلبات المقدمة إلى بوابة الخدمات أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة،والاطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الاحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة والإيقافات، فضلا عن سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه يوجد نحو 42 خدمة تقدمها البوابة للمواطنين بالتنسيق مع الأحياء على مستوى الجمهورية لتوفير عنصر الوقت والجهد وضمان الشفافية والإسراع في تقديم الخدمة، لافتا إلى أن الخدمات التى تقدمها بوابة الخدمات للمواطنين تتمثل فى الآتي..

- طلب بيان صلاحية موقع

-طلب تجديد ترخيص أعمال بناء

-طلب بدل فاقد رخصة بناء / صورة طبق الأصل من الرخصة

-طلب سريان مفعول رخصة بناء

-طلب معاينة

-طلب توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه)

- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى / الكلي

- طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم

-إخطار ببدء النشاط

- طلب مهلة فتح محل

- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل

- طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة

- طلب بدل تالف رخصة محل

- طلب إلغاء رخصة محل

- طلب قيد اتحاد شاغلين

- طلب تجديد رخصة إشغال

- طلب استرداد إشغالات

- طلب تصالح عن محضر

- طلب شكوى

- طلب شهادة سداد

- طلب شهادة بتنفيذ الإزالة

- طلب الحصول على وحدة سكنية

- طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم

- طلب تجديد رخصة إعلان

- طلب تجديد رخصة مصعد

- طلب كسح

- طلب بدل فاقد عقد / طلب صورة رسمية من العقد

- طلب سداد اقساط ايجار/مديونيات دورية

-طلب سداد مديونيات

- طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات

- طلب رخصة تشغيل مصعد

- طلب تصالح عن مخالفة

- طلب تصالح عن حجز إداري

- طلب سداد مديونيات دورية

- طلب إفادة

- طلب سداد أقساط

- طلب إنشاء كشك

- طلب رعاية صحية

- طلب سداد عام

- طلب الحصول علي صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

- طلب شهادة بيانات منشأة

- طلب حجز جبانة