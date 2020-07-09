أستاذ دراسات إسلامية بألمانيا: التنشئة الخاطئة سبب انتشار التحرش

أكد الدكتور عاصم حفني، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ماربورج الألمانية، أن ظهور مشكلة التحرش في مجتمعاتنا العربية جاء كانعكاس طبيعي لطريقة التربية والموروثات الثقافية القديمة وبمنظور الرجل للمرأة.

وأضاف "حفني" خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "آخر الأسبوع"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تلك التنشئة يقوم بها الأباء والأخوه الكبار وهم المتحكمون بالنشأ ويمارسون عليها نوعا من السلطة الأبوية، ويتناسي هؤلاء بأن الشخص هو المعني بالأمر وصاحب تحديد الاتجاهات فيه، موضحا أن صورة المرأة بمختلف الدول العربية وفي التاريخ العربي بأنها لا تشارك في العمل العام ولا قيمة لها فيه، وهو الأمر المتوارث عبر مختلف الأجيال، وهو خاطئ ويعود أساسه على التربية والتنشئة الخاطئة لذلك.

وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية، أن انهيار المنظومة الأخلاقية في مصر هو ما أدى إلى تفاقم أزمات التحرش بالمجتمعات العربية، مشيرا إلى أن عدم الاختلاط بين الشباب والفتيات مثل ما يطبق في التعليم الأزهري يربي النشئ على التعامل مع المرأة على أنها شئ غريب وغير مألوف.