الأورمان: نستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم و40 عجلا على مستحقي الفيوم

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة الفيوم، بتوزيع عدد 150 ألف كيلو لحوم و(40) عجلا بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام .

وأكد "شعبان"، في بيان اليوم، أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية الوصول إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا، والمناطق النائية الأكثر فقرًا، كى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

وأشار، إلى أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالفيوم، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الفيوم من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأوضح "شعبان"، أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 150 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الفيوم، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد، وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

جدير بالذكر، أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.