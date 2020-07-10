5 مستندات مطلوبة لتقديم طلب العودة لجداول "المحامين" من الزوال

أعلنت نقابة المحامين، عن الأوراق المطلوب تقديمها من قبل المحامين الذين حصلوا على زوال من جداول النقابة، ليتم إرفاقها مع التظلم للإعادة إلى جداول المشتغلين مرة أخرى.

"الوطن" ترصد تلك الأوراق كالآتي:

-صورة البطاقة الشخصية مثبت بها المهنة محامي.

- صورة آخر كارنيه للنقابة.

-صورة البطاقة الضريبية.

-برنت تأمينات من النقابة.

-دلائل الاشتغال بالمحاماة.

يشار إلى أن النقيب العام للمحامين رجائي عطية، كان قد قرر تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين، تتولى تقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية.

وأعلن صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ولجنة البت في تظلمات القيد المشكلة من 25 عضوا من مجلس النقابة العامة، بقرار من النقيب رجائي عطية، إن ما قيل من قيد البعض، في جداول النقابة دون أوراق، عار تمام عن الصحة.