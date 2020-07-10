غش الزوجية وجراند أوتيل.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عروسة وجوز عرسان" الساعة 1 ظهرًا، و"إسماعيل يس في البوليس" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "كف القمر" الساعة 5:30 مساءً، و"الثمن" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "غش الزوجية" الساعة 10 مساءً، و"قلب الأسد" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Robin Hood الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم Midnight Special الساعة 3:30 عصرًا، وInception الساعة 5:30 مساءً، وInterstellar الساعة 8 مساءً، وThe Colony الساعة 11 مساءً، وTranscendence الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "في اللا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

ONE

عرض برنامج "الأوضة" الساعة 4:30 عصرًا، وبرنامج "سهرانين" الساعة 11 مساءً.