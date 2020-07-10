الصدفة تقود الأمن للقبض على مالك عقار ينقب عن الآثار بوسط البلد

قادت الصدفة أجهزة الأمن للقبض على مالك عقار بمنطقة بولاق أبو العلا، أثناء محاولاته التنقيب عن الآثار بوسط البلد.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة نفذتها الأجهزة التنفيذية بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتيه وشنن وبولاق الجديد و ٢٦ يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري.

وخلال الحملة اكتشفت الأجهزة محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد بالتنقيب عن الآثار بداخل العقار، وعلى الفور جرى إبلاغ قسم شرطة بولاق أبو العلا، والذي ألقى القبض على صاحب العقار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.