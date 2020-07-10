إخلاء سبيل الطالب المتهم بسحل كلبة بكفالة.. وإحالته لمحاكمه عاجلة

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامي العام لنيابات المنتزه فى الإسكندرية، إخلاء سبيل الطالب المتهم بسحل وقتل "كلبة" بمدينة "المعمورة الشاطئ" فى الإسكندرية، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وإحالته إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المنتزه.

كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شاب بربط "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه ما أدى لنفوقه.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو المدعو "ن.م"، طالب بكلية الهندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وتم القبض عليه.

واعترف المتهم في التحقيقات بإرتكابه الواقعة، لافتا إلى أنه ربط الكلبة بالسيارة خشية عقرها للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة.

وأرشد المتهم عن السيارة رقم "س.ف.م – 3795" المستخدمة في الحادث، وجرى التحفظ عليها. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.