"البريدج" لعبة ألف فيها عمر الشريف كتبا وويندوز أطلق اسمه عليها

يعتبر لعب الورق من أهم الجوانب في شخصية عمر الشريف والتي تحدث عنها أكثر من مرة في عددد من اللقاءات الصحفية، وكان الفنان عمر الشريف قد عاش منذ فترة الستينيات وحتى التسعينيات أي ما يقارب الثلاثين عاما في عدد من دول العالم بالفنادق.

وكان يقول عن تلك الفترة بأنه كان يعيش وحيدًا طيلة الوقت وكان لعب الورق بسبب هروبه من الوحدة ووسيلته لقتل الملل، وكانت من أشهر اللعب التي أحبها عمر الشريف هي لعبة "البريدج".

ويرجع تاريخ لعبة "البريدج" إلى روسيا، حيث انتشرت عام 1700 تقريباً، وكانت من أوائل ألعاب الورق التي تعتمد على الذكاء ثم انتقلت إلى فرنسا فى نفس الفترة، ولم يرضى نابليون حينئذ بالأشكال الموجودة على الورق وكلف بعض الفنانين بتغييرها وهو السبب في اختلاف الأشكال والصور الموجودة في أوراق اللعب بين الدول حتى الآن.

وفي عام 1931 صدر أول كتاب رسمي عن لعبة البريدج وتوالت الإصدارات بشكل مكثف حتى وصلنا إلى أن أصبح البريدج اليوم من أكثر الألعاب التي صدرت كتب عنها فى خلال مائة عام فقط، وفى عام 1999 تم اختراع أول حاسب آلي يوجد عليه اللعبة.

وعشق الفنان عمر الشريف لعبة البريدج لدرجة أنه ألّف وشارك في تأليف عدة كتب عن اللعبة التي لعبها على مستوى عالمي في أكثر من دولة، كما توجد لعبة بريدج إلكترونية على متجر ويندوز تحمل اسمه وهي "Omar Sharif Bridge" وتباع حتى الآن.

يذكر أن الفنان عمر الشريف فارق الحياة في مثل هذا اليوم، 10 يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 83 عاما بعدما قدم رصيدا فنيا قارب الـ120 فيلما سينمائيا في جميع أنحاء العالم.