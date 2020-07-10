ضبط القائم على إدارة قناتين عبر موقع يوتيوب لقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للأداب العامة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من ضبط (طالب– مقيم بدائرة المركز) لإضطلاعه بتدشين قناتين على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" وقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب للواقعة وإضطلاعه بنشر مقاطع فيديو لعدد من السيدات فضلاً عن إستقطابه لعدد منهن من خلال المحادثات الإلكترونية بهدف الإستفادة المادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.