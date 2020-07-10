ضاني وجملي وكندوز.. أسعار اللحوم بالأسواق قبل عيد الأضحى 2020

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل البعض على شراء اللحوم بدلًا من ذبح الأضاحي، نظرًا لارتفاع تكاليفها وتوفيرًا لعناء الذبح.

وترصد "الوطن" أسعار اللحوم بمحلات الجزارة هذا العام على النحو التالي:

اللحم الضاني

تراوح سعر كيلو جرام اللحم الضاني بين 140 و160 جنيهًا.

اللحمة الكندوز

تراوح سعر كيلو جرام اللحم الكندوز من 140 إلى 150 جنيهًا.

اللحمة الجملي

ويتراوح سعر اللحم الجملي بين 110 جنيهات و120 جنيهًا للكيلو.

لحم الماعز

يصل سعر اللحم الماعز إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الكبد

تراوح سعر كيلو جرام الكبدة 130 إلى 140 جنيهًا.

اللحم المفروم

تراوح سعر كيلو جرام اللحم المفروم من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

بوفتيك

تراوح سعر كيلو جرام البوفتيك من 150 إلى 160 جنيهًا.

برجر

وصل سعر كيلو جرام البرجر بين 135 إلى 140 جنيهًا.

الشاورما

يصل سعر شاورما إلى 150 جنيهًا.

كفتة أرز

تراوح سعر كيلو جرام كفتة الأرز من 75 إلى 100 جنيه.

السجق

تراوح سعر السجق من 135 إلى 140 جنيهًا للكيلو جرام.

عرق روستو أو عرق فلتو

يصل سعر عرق الروستو أو عرق الفلتو إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام.

إنتركوت

يتراوح سعر الإنتركوت بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام.

الكوارع

يتراوح سعر الكارع الواحد بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات.

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