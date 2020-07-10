ضبط مصنع بداخله أكثر من 62 ألف كمامة مجهولة المصدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وحيازة البضائع مجهولة المصدر خاصة المستلزمات الطبية.. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية).. لقيامه بإستغلال المصنع فى تصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" مُستخدماً علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المصنع على (62500 كمامة طبية " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهته أقر بتصنيعه للمضبوطات بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.