توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، حار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

على أن تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس السبت 11 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الأحد 12 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الإثنين 13 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.