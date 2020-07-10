طقس السبت حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشبورة مائية صباحا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا السبت، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وتشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

أما ليلًا فمتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 29 23

مطروح 29 22

سوهاج 40 27

قنا 40 28

الأقصر 40 30

أسوان 41 31