إصابة 11 سيدة بينهم عروسين باختناق في مركز تجميل بشبين الكوم

أصيبت 11 سيدة بينهم عروسين باختناق ناتج عن استنشاق عوادم محول كهربائي خاص، أثناء تواجدهم في مركز تجميل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجميعهم خرجوا بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأكد مصدر بمحافظة المنوفية، أن وحيد عبدربه رئيس حي غرب شبين الكوم انتقل إلى مكان الواقعة، وكذلك عدد من ضباط قسم شرطة شبين الكوم، وكذلك الإسعاف، وتبين أن العمارة لم يتم توصيل الكهرباء إليها حيث يقومون باستخدام مولد كهرباء خاص.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المولد خرج منه عوادم استنشقها السيدات داخل مركز التجميل مما أدى إلى إصابتهم بحالة اختناق، مؤكدا أنه تم التنبيه على مركز التجميل بعدم تشغيل المولد مرة أخري لعدم تكرار الواقعة.