البيئة: سنبدأ أكبر مشروع لخفض تلوث هواء بالقاهرة نهاية 2020

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر ستبدأ في نهاية هذا العام، أكبر مشروع لخفض تلوث الهواء القاهرة، لأربعة سنوات مقبلة، بالتعاون مع البنك الدولي.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدم برنامج "مانشيت"، عبر شاشة اكسترا نيوز، أن الوزارة عملت على صيانة المحميات الطبيعية خلال فترة الإغلاق الجزئي السابقة، التي لا يتثنى للدولة القيام بها، أثناء فتحها أمام الزائرين، كما أنه جار العمل على الانتهاء من الصفحة الرسمية، التي ستعرف العالم بالمحميات الطبيعية المصرية، حيث سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر.

وتابعت، أن القطاع الخاص سيتمكن من إدارة بعض الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، حيث سيتم البدء في العمل من خلال نموذج او نموذجين في الفترة المقبلة.

وأردفت: "فتحنا فعليًا بعض الأنشطة البحرية في جنوب سيناء والبحر الأحمر مع فتح السياحة، في هذا الشأن لدعم هذا القطاع، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الكائنات البحرية، وبقي لدينا محميات الفيوم وأسوان وغيرهما وسنفتحها مع اتجاه الدولة في فتح المتنزهات العامة والشواطئ".

وأشارت، إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق محميتين طبيعيتين، ولكن بعد الدراسة، لان مصر متفقة باتفاقية التنوع البيولوجي: "ندرس ندرة الإناث فيها، ونعمل على إعادة ترتيب بعض المحميات، التي لو فقدت الجزء الخاص بالحساسية البيئية أو فيها أماكن كثيرة لا تحتاج إلى حماية فإننا سنخرجها من المنظومة لإتاحة الفرصة أمام التنمية".