بيانات اقتصادية تساعد أسهم أوروبا على وقف سلسلة 3 أيام من الخسائر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد بيانات إيجابية للإنتاج الصناعي من إيطاليا وفرنسا، عززت الآمال في تعاف اقتصادي، إلا أن زيادة في وتيرة الإصابة بفيروس كورونا عالميا وضعت حدا للمكاسب.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود 0.9 بالمئة، ليوقف سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك بقيادة أسهم إيطاليا التي قفزت 1.3 بالمئة.

تدعمت الأسهم في بورصة ميلانو، بتسجيل إيطاليا زيادة في الإنتاج بنسبة 42.1 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالشهر السابق، أي حوالي المثلين مما كان يتوقعه اقتصاديون، فيما يتوقع وزير الاقتصاد مزيدا من المكاسب في يونيو ويوليو.

وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي للمرة الأولى في أربع جليات، إذ قفز الإنتاج بالمصانع والمناجم ومحطات معالجة المياه الفرنسية بنسبة غير مسبوقة بلغت 19.6 بالمئة.

وعلى أساس أسبوعي، لم يصعد ستوكس 600 إلى بنسبة 0.4 بالمئة فقط، إذ تأثر بمخاوف من مزيد من إغلاق الأعمال، وبخاصة في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك وشركات السيارات والأغذية والمشروبات من بين أكبر الرابحين خلال اليوم.