عضو تنسيقية الأحزاب يكشف آخر استعداداتهم لانتخابات "الشيوخ"

كشف الطيار محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن آخر استعداد التنسيقية لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: إن التنسيقية كان لها دور مبكر قبل جائحة كورونا في إقامة حوار مجتمعي شامل مع القوى السياسية والأحزاب، وبعض الشخصيات السياسية، لعرض مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات.

وأضاف "القط"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه بعد انتهاء الحوار، شكلت التنسيقية لجنة الصياغة بهدف صياغة الأفكار لتجميعها وتقديمها للبرلمان، وأشاد بها رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أنه بدأت مرحلة ثانية بعد إقرار القانون، واعتماده وهو توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التنسيقة تدفع بعدة مرشحين في الاستحقاقات المختلفة، ولا يوجد مانع في ترشيح عضو بالتنسيقية نفسه للانتخابات تحت مظلة حزبه السياسي أو توجهه السياسي، وما يميز المترشح أنه يتلقى الدعم من خلال حزبه والتنسيقية، لافتا إلى أننا في دولة مازالت تنمو في ممارسة الديمقراطية.