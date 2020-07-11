برلماني: العناني وعد بدراسة تشغيل مطاري طابا وسانت كاترين

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن منطقة طابا نويبع من أفضل المناطق السياحية في العالم وتمتاز بوجود سواحل جميلة ومياه نقية وارتفاع نسبة الأوكسجين، موضحا أن المنطقة واجهت صعوبات كثيرة أدت إلى تأثير سلبي على القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مع مستثمري طابا نويبع للوقوف علي أهم المشكلات التي تواجه المنطقة ومحاولة حلها بهدف عودة السياحة إلى سابق عهدها.

من جانبه قال عطية موسى عضو مجلس النواب إن اللقاء تطرق إلى أهم المشكلات التي تواجه المنطقة وهي تقنين اوضع المخيمات السياحية الموجودة في منطقتي طابا ونويبع ودهب، واقترح المستثمرين علي الوزير التدخل لدي البنوك لتخفيض أسعار الفوائد وجدولة الديوان المتراكمة، وفتح الطرق وتخفيف إجراءات التفتيش إلي جانب إقامة مناطق خدمية لخدمة القطاع السياحي، وإلغاء رسوم البوردر وقيمته ٤٠٠ جنيه مصري تدفع لكل من يعبر منفذ طابا تجاه نويبع، إلى جانب تشغيل مطاري طابا وسانت كاترين، ووعد وزير السياحة بدراسة المطالب، بحسب موسى.

جدير بالذكر أن وزير السياحة قام بجولة علي مدار يومين في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا لتفقد الأوضاع ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المطارات والفنادق، ومحاولة حل مشكلات التي تواجه مستثمري طابا نويبع.