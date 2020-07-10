سعاد صالح عن التحرش: البعض يرى أن المرأة مستباحة طالما خرجت للعمل

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ظاهرة التحرش مرفوضة من كل الأديان، حيث بها اعتداء غير مقبول على كرامة الأنثى.

وأشارت "صالح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التراخي في وضع حلول وعقاب رادع لجريمة التحرش جعلها ظاهرة منتشرة، مضيفة أن بعض الرجال ينظرون للمرأة على أنها وعاء، وأنها مستباحة طالما خرجت للعمل، معقبة: "بيقولوا طالما خرجت تستحمل اللي يجرالها"

وتابعت: "زمان لما الرجل يشوف المرأة واقفة في الأتوبيس كان بيقوم لها، زمان كان في تحرر نفسي وشهامة وغيرة لكن دلوقتي للأسف هناك ثقافات وافدة لها تأثير في انحراف الشباب إلى التطرف الفكري.