"مش البنات بس".. عمرو أديب: خوف الرجال من التحرش زاد بدرجة كبيرة جدًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تشهد ثورة وحركة نشطة جدًا ضد التحرش، مشبهًا إياها بحركة "MEE TO"، التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، لفضح المتحرشين.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "هذا الأمر كان له تأثير على المجتمع المصري وبدأ الناس ينتفضون ويتكلمون عن تعرضهم للتحرش نساءً ورجالًا".

وتابع: "أعتقد أن خوف الرجال من التحرش زاد بدرجة كبيرة جدًا، وهناك رعب من التحرش، وتم ذكر أسماء مرموقة في المجتمع المصري".

وأردف: "في رجالة كتبت عن إن رجالة تتحرش برجال وأطفال، والفنان عباس أبو الحسن قال إنه يعرف شخصية مشهورة في الإسكندرية تحرش بالمئات من الشباب والرجال والأطفال والنساء على مدار أكثر من 35 عامًا".