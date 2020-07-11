مراجعة صحة مرضى كورونا وتقييمها للعرض على المختصين بشمال سيناء

كشفت صحة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، أن فريق طبي مختص يقوم بمراجعة جميع الحالات وتقويمها سواء الموجودة في أقسام العزل أو في المستشفيات أو في العزل المنزلي.

وأوضح البيان أن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد تأتي ضمن بروتوكول خطة مركزية من وزارة الصحة، والتي تطبق على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه يجري توصيف الحالة إكلينيًكًا "حالة بسيطة" حال انطباق جميع الشروط وهي السن أقل من 60 عامًا، درجة الحرارة أقل من 38، وتركيز الأكسجين في الدم أعلى من 92، ونبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة، ومعدل التنفس أقل من 25 مرة فى الدقيقة، ونسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1، وحال وجود أمراض مزمنة) السكري، ارتفاع ضغط الدم، ( تكون الحالة مستقرة بالأدوية لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، ولا يوجد حمل ولا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي ولا يعاني من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2.

وشددت صحة شمال سيناء على المواطنين ضرورة التواصل بأرقام مديرية الصحة وغرفة الطوارئ وهي رقم الطوارئ ٣٣٢٨٤٧ في حال مواجهة أي تقصير لمرضى كورونا في صرف العلاج والمتابعة.

وكشفت "صحة شمال سيناء"، عن أن هناك انخفاض ملحوظ فى عمليات الإصابة بفيروس كورونا بمدن شمال سيناء، وأن هناك تحسن كبير في صحة المصابين.