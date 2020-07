هزر فزر وحملة فريزر.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "Did You Hear About the Morgans?" الساعة 4 مساء، وفيلم "Just Go with It" الساعة 6 مساء، وفيلم "The Change Up" الساعة 8 مساء، وفيلم "Whiskey Tango Foxtrot" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "العذراء والشعر الأبيض" الساعة 1 مساء، وفيلم "البيضة والحجر" 3 مساء، وفيلم "جيم أوفر" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "الوعد" الساعة 8 مساء، وفيلم "حملة فريزر" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "أشيك واد في روكسي" الساعة 4 مساء، وفيلم "أرزاق يا دنيا" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "سمورة والبنت الأمورة" 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "ونوس" 5 مساء، و"هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه امبارح" الساعة 9 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، و"الاختيار" الساعة 10 مساء، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 6 مساء، ومسلسل "ماما في القسم" الساعة 7 مساء، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" 8 مساء، و"حارة اليهود" الساعة 10 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساء.