في 24 ساعة.. ضبط 175 قطعة سلاح و211 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما، وتنفيذ 75922 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 211 قضية مخدرات بحوزة 228 متهما، و43 هاربا و17 متهما بممارستهم أعمال البلطجة، 216 دراجة نارية مخالفة، 21300 مخالفات مرورية وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط تشكيل عصابي، كما جرى فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.