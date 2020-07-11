بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية بجامعة سوهاج

انطلقت أعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة سوهاج، وتابع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أعمال الامتحانات التي بدأت في كلية الهندسة، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانطلقت الامتحانات في كلية الهندسة، اليوم، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في باقي الكليات يوم 15 من يوليو الجاري.

وتواصل جامعة سوهاج تعقيم كافة مباني كلياتها المختلفة، وكذلك المقار المخصصة لامتحانات الفرق النهائية، من مدرجات وقاعات، بالإضافة إلى مستشفياتها الجامعية.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن تعقيم و تطهير كافة المنشآت والمباني الجامعية تاتي في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل عقد امتحانات نهاية العام، موجها رسالة طمأنينة لأولياء الأمور، بأن الجامعة تضع صحة وسلامة أبنائهم في المرتبة الأولى ومن أولويات اهتماماتها.

يذكر أن عملية التعقيم تأتي بالتعاون مع شركة تريمف للنقل البحري التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح، مدير عام الشؤون الإدارية، والمشرف على مقر الجامعة الجديد.