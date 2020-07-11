"أزهرية شمال سيناء": لا شكاوى في امتحان الإنجليزي

تفقد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء، لجنة بئر العبد بنين الثانوي.

تابع أبو القاسم دخول الطلاب والطالبات إلى مقر اللجنة، واتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الأمن والسلامة.

وأكمل: "وبمتابعة اللجان على مدار اليوم جرى الاطمئنان على مستوى سير الامتحان، وعدم تلقي أي شكاوى تخص الامتحان، لافتا إلى أنه كان في مستوى الطالب المتوسط".

ولفت محمد رجب، مدير إدارة الامتحانات، إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى تتعلق بسير الامتحانات، أو أي حالات اشتباه بكورونا بين الطلاب والمعلمين والمشاركين في أعمال الامتحانات بكافة اللجان.