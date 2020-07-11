أول أغسطس.. عرض فيلم "Sahara" عبر نتفلكس

أعلنت شركة نتفلكس، عرض فيلم "Sahara" عبر منصتها يوم 1 أغسطس المقبل.

فيلم Sahara من إخراج بريك آيزنر، وبطولة ماثيو ماكونهي، بينيلوبي كروز، ستيف زان.

عُرض الفيلم لأول مرة يوم 8 أبريل 2005، وتقييمه على موقع IMDB وصل لـ6 من 10، وتكلفة إنتاجه 130 مليون دولار، وحقق أرباحًا قدرها 119 مليون دولار.

يُذكر أنَّ منصة نتفلكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام المميزة، يوم 1 أغسطس من ضمنها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen، و فيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو، والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

كما سيتمّ عرض فيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes، وYou have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.