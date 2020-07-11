"أوقاف الإسماعيلية" ضمن العشر مديريات الأفضل أداء في صكوك الأضاحي

حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، لتحجز بذلك المركز السابع ضمن مديريات الأوقاف الأفضل أداءً في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - بحسب بيان للوزارة- صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم مديرية أوقاف الإسماعيلية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الثلاثاء 14 يوليو 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.