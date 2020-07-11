6 من ائتلاف الأحزاب الوطنية يتقدمون بأوراق ترشحهم لـ"لشيوخ" بالقليوبية

استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة شمال بنها الكلية برئاسة المستشار خالد بيصار، أوراق ترشح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن، لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الستة المخصصة لمحافظة القليوبية.

وتضمنت أسماء المرشحين كلًا من الدكتور سيد عبدالحميد سالم، الشهير بـ"السيد حجازي" من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية، وأحد الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى، ومصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفي الطرباني" من مركز قليوب، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليًا والقليوبية الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق، ومصطفى بيومي محمد والشهير بـ"مصطفي النفيلي" أمين تنظيم حزب مستقبل وطن.

كما تضمنت الأسماء أيضًا أبوسريع أبوسريع إمام وشهرته "أبوسريع إمام" مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس جمعية الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية.

يُذكر أن لجنة الانتخابات استقبلت أوراق 12 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ في أول أيام بدء تلقي طلبات الترشح، منهم 6 مرشحين لإئتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، و6 مرشحين مستقلين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد اللجنة العامة للانتخابات إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.