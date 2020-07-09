القليوبية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 14 حالة أخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الخميس أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة بـ26 حالة، بينما لم تسجل مدن العبور وشرق شبرا وقها أي حالات إصابة جديدة اليوم.

فيما سجلت غرب شبرا الخيمة 7 حالات، وطوخ 16، والخانكة حالتين، وكفر شكر 5، والقناطر الخيرية 3.

وكانت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة قد كشفت تسجيل المحافظة 4908 حالة شفاء بمعدل 54%، و1955 حالة تحت العلاج بنسبة 39%، و529 حالة وفاة بنسبة 8%.