ضبط 53 شيكارة دقيق مدعم وتحرير مخالفات تموينية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، لمواجهة تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وذكر المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات الرقابية أسفرت، اليوم، عن ضبط 53 شيكارة دقيق مدعم بمركز طنطا، فضلًا عن ضبط عيش مدعم من قبل الدولة بقيمة 140 جنيهًا لغرض بيعه بأزيد من السعر الرسمي المطاعم.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن تحرير مخالفات تموينية متنوعة، شملت عدم حمل شهادات صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن.