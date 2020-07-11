صور.. استمرار حملات الرش والتعقيم بشوارع كفر الشيخ لمواجهة كورونا

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت الحكومية، والخدمية بالمدينة، والقري، إضافة إلي الرش بجهاز الضباب لمكافحة الباعوض، والحشرات الطائرة، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة، والبيئة، والطب البيطري.

فيما ترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات التطهير اليومية بالمدينة، حيث تم تعقيم الشوارع، والطرق، والمنشآت العامة، والحدائق، والميادين، وكذلك رش بؤر تجمع الباعوض، والحشرات بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة إنتشار الأمراض والاوبئة.

كما أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والمدارس، والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب، ومكاتب البريد بالمدينة.

أما علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، فتابع أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذلك بقرى قونة، والحصة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.