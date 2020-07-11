صور.. إزالة الأكشاك المخالفة بجوار مدرسة السلام في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الأكشاك المخالفة بجوار مدرسة السلام، مشدداً بعدم الترخيص لأي أكشاك بجوار المدارس بعاصمة المحافظة.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة الأكشاك المخالفة بشارع أبو العلاء المعري، بجوار مدرسة السلام، حيث وجه بالمرور والمتابعة المستمرة بحي شرق وغرب المدينة، وإزالة الأكشاك المخالفة خاصة بجوار المدارس.

جاء ذلك بمشاركة رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشؤون الإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشؤون حي شرق كفر الشيخ، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.