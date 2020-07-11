نائب تركي: 80% من المزارعين يعيشون كـ"العبيد" تحت حكم أردوغادن

طالب نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة أضنة وعضو لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية بالبرلمان التركي، آيهون بارود، بحل أزمات العمال الذين يتقاضون 80 ليرة يوميًا، بخاصة الأزمات التعليمية والصحية والغذائية والتجارية، وأيضًا من ناحية الأمن الاجتماعي والمأوى والمواصلات، واصفًا المطلب بـ"مطلب الحياة الإنسانية".

وأوضح أن العامل الذي يتقاضى يوميًا 88 ليرة يواجه 88 صعوبة في يومه، داعيًا إلى ضرورة تغيير الوضع الصعب الذي يذكره بـ"فترة العبودية اللا إنسانية".

وخلال كلمته بالبرلمان التركي، شرح بارود أهمية المزارعين والعاملين الزراعيين في الإنتاج الزراعي، قائلًا "مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي هي مزارعونا الذين يواجهون عشرات الصعوبات وعمالنا الزراعيون الشجعان الذين يرون التربة بعرق جبينهم. فالغذاء، الذي لا غنى عنه للحياة في جميع أنحاء بلدنا، يصل إلى طاولاتنا بكد عمالنا الزراعيين المخلصين والمنتجين، الذين سحقوا تحت التكاليف المالية" وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأشار بارود إلى الصعوبات التي يواجهونها الفلاحون في العمل والحياة وحوادث المرور، والأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة.

واستطرد: "مع انتشار فيروس كورونا أهملت مشكلات العمال الزراعيين وتعمقت الأزمة. والنظام الحاكم لا يسعى بأي شكل لحل أزمة المزارعين. كما أنه لم يول أهمية لحياة أولئك العمال الذين ينقلون في المركبات المفتوحة والمغلقة مثل أكوام الأسماك".

وتابع: "على الرغم من الشتاء الأسود والحرارة الصفراء، فإن 80% من عمالنا الزراعيين الذين يعيشون في خيام وحاويات وتربة غبارية وطين، لا يزالون بعيدين عن ظروف الحياة البشرية، وفي انتظار الحل. لذلك من الضروري إيجاد حل لمشاكل المأوى والتغذية للعاملين الزراعيين الموسميين بطريقة دائمة وكريمة".