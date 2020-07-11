لماذا يستخدم أصحاب صفحات فيسبوك جملة "السعر إنبوكس"؟

ألزم جهاز حماية المستهلك، أي جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي، ضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج، إذ أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.

وفي هذا الصدد تواصلت "الوطن"، مع بعض أصحاب المواقع والشركات المُعلنة عبر موقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" عن سياسة الإعلان عن المنتج وسبب استخدام جملة "السعر على الخاص"، إذ تقول هناء مديرة إحدى المجموعات المتخصصة في بيع الملابس والمنتجات النسائية، إنّ من أهم الأسباب التي تدفع أصحاب الصفحات لعدم ذكر أسعار منتجاتهم، الخوف من المُعلنين المُنافسين الذين يتواجدون بصفة غير رسمية في المجموعات المغلقة لمقارنة أسعار منتجاتهم بالمنتجات المنافسة موضحة: "ممكن صاحب جروب منافس يدخل عشان يعرف السعر، وبعدين يبدأ يستدرج الزباين بإنّه يقولهم أنا ببيع بسعر بأقل، وده بيسببلنا أحيانًا خسارة في شغلنا".

وأضافت في حديثها لـ"الوطن" أنّ من أهم الأسباب أيضًا هو زيادة التفاعل على الصفحة المُعلنة عن المنتج بسبب زيادة التعليقات التي تسأل عن الأسعار "كُتر التعليقات اللي بتسأل عن السعر على الصفحة ده بيزود تفاعلها وبيزود فرص ظهورها أكتر للأصدقاء، بخلاف لما أكتب السعر واضح على المنتج فالبتالي مش هيجيلي تعليقات تاني".

أما فاطمة مديرة إحدى الصفحات المتخصصة في بيع المنتجات الخشبية، تقول إنّ هناك أسباب كثيرة لعدم الإعلان عن سعر المنتج بشكل واضح على الصفحة، أهمها أنّ المُعلن يحتاج أحيانًا لتأكيد الطلب مع المشتري والحصول على بعض المعلومات مثل عدد القطع المطلوبة ورقم الهاتف وعنوان التوصيل، وهو ما يصعب الحصول عليه في تعليقات الصفحة.

وأضافت، أنّ كتابة السعر أحيانًا يؤدي إلى تلقي بعض التعليقات التي من شأنها السخرية أو تقليل من قيمة وخامة المنتج المعروض خاصة إذا كان السعر مرتفع بعض الشئ قائلة: "أحيانًا لما بيكون سعر المنتج مرتفع بيجيلنا كومنتات كتير تقلل من قيمة المعروضات أو سخرية منها، فالبتالي بنفضّل إنّ السعر يكون للجادين في الشراء".

وتقول نورهان مديرة إحدى صفحات العرائس والأنتيكات، أنّ استخدام "جملة السعر على الخاص" أو "إنبوكس" يعد طريقة أفضل للوصول إلى المشترين الجادين، فيما يرى محمود إبراهيم مدير إحدى صفحات التصوير الفوتوغرافي أنّ التواصل مع المستخدمين عبر الرسائل يجعله قادرًا على الاطلاع على المعلومات المطلوبة لتحديد السعر بالضبط، خاصة فيما يخص أسعار تصوير الخطوبة أو الزفاف مثل عدد ساعات الحفل والمكان وبالتالي يفصح عن السعر وفقًا لهذه المعلومات.

ويقول المهندس محمد الجندي؛ خبير أمن المعلومات في الأمم المتحدة والجامعة البريطانية، لـ"الوطن" أن الغرض الأساسي لاستخدام التجار والمعلنين جملة "السعر على الخاص" هو التفاعل وزيادة نسبة التعليقات على الصفحة وزيادة فرص ظهورها للأصدقاء.

وأضاف "الجندي" أن بعض المعلنين يحتاج التواصل مع المشترين بشكل خاص عبر رسائل الصفحة للتفاوض في الأسعار والتأثير عليه بعرض بعض الخصومات أو التسهيلات في السداد، خاصة فيما يتعلق بمجال العقارات أو السيارات المستعملة أو المجالات التي تقبل التفاوض في السعر ولا تعتمد على سعر ثابت في السوق.

ويوضح خبير أمن المعلومات أن سياسة الإعلان على Market Places على "فيسبوك" تتطلب من المُعلن أن يكتب السعر ومواصفات المنتج بشكل واضح وإلا لن يتم قبول الإعلان، إلا أنّ الصفحات التجارية والمجموعات المغلقة أو العامة لا تخضع لهذه السياسة، إذ تلجأ الصفحات أحيانًا إلى تمويل منتجاتهم بعد دفع سعر معين على الإعلان للفيسبوك، ولا يشاركهم فيسبوك الأرباح أو نسبة الاستفادة من المنتج.