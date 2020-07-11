تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى في امتحانات العملي للدبلومات الفنية

تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، سير امتحانات العملي لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة.

وتُعقد امتحانات العملي بلجات مدرسة مصطفى كامل الزراعية المشتركة برأس سدر، ومدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، ومدرسة طور سيناء الصناعية، ومدرسة نويبع الثانوية الزراعية، بإجمالي عدد 73 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه لم ترصد أي شكاوى تواجه سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، كما قامت لجنة الإدارة بالإشراف على عمليات تعقيم اللجان قبل وبعد انتهائها.