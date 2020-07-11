وزير النقل: سنقضي على زحام القطارات في أغسطس

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن القطارات الجديدة سوف تدخل الخدمة يوم 6 أغسطس المقبل ضمن احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة، ولكن بداية من منتصف شهر يوليو الجاري ستتواجد القطارات الجديدة داخل محطات مصر الرئيسية وخاصة في محطة مصر في القاهرة والإسكندرية والأقصر وطنطا والمنيا وأسيوط وأسوان وبورسعيد والمنصورة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه مع استلام 33 قطارا جديدا في أغسطس المقبل سيتخطى عدد القطارات أكثر من 50 قطارًا وحينها سوف يتم القضاء على الزحام الذي تشهده القطارات: "لن يتم خلخلة الزحام قبل تكوين 50 قطارا، وسيتم ذلك في أول أغسطس المقبل، وسيكون هناك خطة تشغيل جديدة، باستخدام العربات الجديدة والعربات المطورة التي تم تطويرها في الورش المصرية".

وأوضح وزير النقل، أن أكثر 3 شركات عالمية تعمل في تطوير إشارات السكة الحديد والتي ساهمت في زيادة معدل الأمان في السكة الحديد، مؤكدا أن محطة مصر بالإسكندرية ستعود إلى الشكل الحضاري الذي يليق بها وكل المحطات يتم تطويرها تباعا، موضحا أن رحلة القطار من العاصمة الإدارية حتى برج العرب تستغرق ساعة ونصف.