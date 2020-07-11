عمرو أديب لطلاب الثانوية: بلاش تقربوا لكليات وتخصصات ملهاش لازمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دفعة 2020 في الثانوية العامة محظوظة، كون الطلاب رأوا بأنفسهم ماذا يحتاج العالم والتخصصات ذات الأهمية في مجال العمل، "الدفعة دي ربنا بيحبها، أنا بقول للطلاب التخصصات اللي ملهاش لازمة محدش يقرب لها، رغم أني كل ما آجي اتكلم عن التخصصات اللي ملهاش لازمة أصحابها بيزعلوا ويرفعوا ضدي قضايا وشكاوى من الكليات والجامعات، بس كلنا تقريبًا عارفين إن فيه كليات ملهاش معنى".

وناشد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، الطلاب بالاهتمام بالكليات التي تّعمل العقل وتعتمد على العلم، مثل الكليات التي تُخرج مبرمجين وأشخاص قادرة على التعامل مع الحاسب الألي، وكذلك التخصصات التي لها علاقة بالمعامل والأبحاث والتكنولوجيا والتطبيقات الالكترونية، والتخصصات التي تجعل الشخص يحل مشاكل الأخر بالتواصل عبر الانترنت، "بقيت الحاجات والتخصصات التانية مش عاوزين".

وأوضح الإعلامي، أن البعض صرح بأن دفعة الثانوية العامة الحالية ليست محظوظة بسبب عدم تنظيم حفله تخرج نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكنه يرى أن هذه الدفعة استطاعت معرفة ما يحتاجه سوق العمل والعالم، ضاربًا المثال بـ "أيلون ماسك"، وهو صاحب شركة تيسلا الخاصة بالسيارات الكهربائية، فذكر أن هذا الشخص استطاع كسب 6 مليار دولار يوم الجمعة الماضية فقط.

وتابع: " السهم بتاعه عدى 1500 دولار، كنا قاعدين نتفرج على الارقام، وتّقدم في المركز السابع من أغنى الناس في العالم، سر النطة في السهم السيارة اللي من غير سواق نازلة السوق خلاص، شركة تيسلا عدت تويوتا، بعربية كهرباء، دي تكنولوجيا ، ده الابتكار".