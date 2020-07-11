"دي لحمة ودي لحمة".. عمرو أديب: "المتحرش بيسافر أوروبا بيبص في الأرض"

وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية للفنانة هنا الزاهد بعدما وثقت تجربة تحرش تعرضت لها أثناء قيادة سيارتها.

وقال "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن أي سيدة قد تتعرض لحادثة سيارة تؤدي إلى وفاتها ووفاة أبنائها بسبب التركيز في توثيق حادث تحرش تعرضت له، وذلك للإشارة إلى مدى الجرم الذي يرتكبه المتحرشون.

وأضاف: "طب إيه المتعة الجنسية من التحرش وإنك تقول كلام زي ده، الموضوع بقى حرب عشان التحرش يكون له حد، ده توحش".

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أن الشباب المتحرش، إذا سافر أي دولة عربية أو أجنبية، فإنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم الإجرامية: "اشمعنى ما دي لحمة ودي لحمة، ولو البنت مش لابسة مش بيقدر ولا يستجري يعمل حاجة، ولو في أوروبا يبص في الأرض، وده لأننا هنا في المجتمع بنتساهل، ولكن بره البنت مش هتسيبك وهتمسك في زمارة رقبتك، لحد ما يجي ضابط بوليس وتكمل حياتك في السجن".