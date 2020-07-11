الانتهاء من إنشاء مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية يونيو 2021

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، عن تفاصيل إنشاء مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إن المبنى سيكون ثاني تحفة معمارية بعد مبنى مجلس النواب، إذ تعد العاصمة الجديدة مليئة بالأفكار المعمارية الرائعة، موضحا أن فكرة إنشاء المبنى المستوحى من التراث الفرعوني والإسلامي جاء بواسطة المكاتب الاستشارية المصرية المتواجدة بالعاصمة.

وأضاف "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مبنى مجلس الشيوخ له طابع خاص وسيكون حجمه أصغر قليلا من مبنى مجلس النواب، إذ أنه مبني على مساحة 33 ألف متر، ويتكون من 3 أدوار وبه قاعة رئيسية تضم 406 نواب، إضافة إلى الأجنحة وقاعات لكبار الزوار والإعلاميين والصالونات، كما أنه يحتوي على قاعة تضم 50 فردا لاجتماعات اللجان.

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من المبنى في يونيو المقبل، لافتا أن جميع المباني الحكومية ومقرات البنوك في العاصمة الإدارية نفذت بناء عن خطط مدروسة على أعلى مستوى، ولا مكان للعشوائية من خلال رسم استراتيجي عام لكامل المدينة.