شعراوي: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن ثمارها

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص واهتمام الوزارة بدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2020.

وأوضح شعراوي أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه في 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن .

ويتابع وزير التنمية المحلية جهود وحدة السكان للانتهاء من المنظومة واللوحة المعلوماتية الإلكترونية المحلية (Dashboard) التي سوف تعمل علي متابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني في المحافظات، ووضع إطار مؤسسي محدد وواضح لدعم الشراكة والعمل بتكاملية مع باقي الجهات المشاركة في حل هذه القضية.

وشدد على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لجهودها لبناء كوادر سكانية، حتى مستوى القرية قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

كما أوصى شعراوي باستمرار التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنتهاء المنظومة المعلوماتية وبناء اللوحة الإلكترونية، ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتوفير المعلومات وضمان جودتها ودقتها.

وقال وزير التنمية المحلية إن نجاح المشروع في الخمس محافظات (القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا)، التي تمت العام الماضي كانت دافع لمد المشروع لـ 5 محافظات أخرى ( الجيزة – الفيوم – بني سويف – الأقصر - الجيزة) خلال العام الحالي.

وأكد شعراوي استمرار جهود وزارة التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للعب الدور المنوط بها في هذا الملف الهام، وعبر الوزير عن تقديره لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكام للمشروع الذي ينفذ داخل الوزارة ولكل الكوارد المحلية والمحافظين علي إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف والتأكيد على أن نقل الأداء على مستوى المحافظات أمر يتيح التعامل المباشر مع الظاهرة والمساهمة في حل القضية السكانية ومعالجة تأثيرها السلبي على التنمية.

وفي السياق ذاته عقدت الوزارة اجتماعاً تعريفياً موسعاً الأسبوع الماضي لوحدات السكان في الـ 10 محافظات عبر تقنية التواصل عن بعد، باستخدام برنامج (زووم ) بحضور عدد من قيادات الوزارة ووحدة السكان وصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانية.

كما شارك في الاجتماع ما يقرب من 38 مشاركاً من وحدات السكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية من المحافظات الخمس السابقة.

وشهد الاجتماع استعراض المحافظات لما تم تحقيقه من خطة العمل خلال الأشهر الماضية، ومواجهة بعض التحديات والسلبيات التى حدثت بسبب أزمة فيروس كوورنا.