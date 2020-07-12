ملاكي إسكندرية وبـ100 وش.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "اللعب مع الشياطين" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "إمبراطورية ميم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أيام صعبة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "سمير أبو النيل" الساعة 8 مساءً، وفيلم "ملاكي إسكندرية" الساعة 10 مساءً، وفيلم "البيه رومانسي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Water Diviner الساعة 2:30 ظهرًا، وفيلم Killers الساعة 4:30 عصرًا، وفيلم Going in Style الساعة 6:30 مساءً، وفيلم 21 الساعة 8:30 مساءً، وفيلم Money Monster الساعة 11 مساءً، وفيلم الرعب The Conjuring الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "وبـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.