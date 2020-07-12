تنفيذ 36 قرار إزالة ضمن الموجة الـ16 لاسترداد أراضي الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 36 قرار إزالة تعدي على أرض أملاك الدولة بناحية قرية بر بحري، ضمن أعمال الموجة الـ16، وذلك بإجمالي مساحة 17050 م، مؤكدًا التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما حدث على أرض الواقع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة.