"65 جروب غش و7 قضايا بيع سماعات" حصيلة 5 امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم رصد 65 جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وواتس اب، والتليجرام"، وطباعة إسكرين شوت من المحادثات التي تتم بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء وبيانات 350 طالبا وطالبة عليها وتوثيق المحادثات، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش.

ووجه حجازي، رؤساء لجان السير بتشكيل لجنة تكون مهمتها استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة وأي أجهزة تساعد على الغش التي تكون بحوزة الطلاب، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة على أن حيازة التليفون المحمول ــ حتى وإن كان مغلقا ــ يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما أكد على أن الطالب المقيد على المدارس الرسمية أو الخاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكليت باللغة التي درس بها ومترجم باللغة العربية وللطالب حرية الإجابة باللغة التي يرغبها.